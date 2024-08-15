Новый тип дегенерации мозга нашли у половины обследованных пожилых

Ученые выяснили новый тип дегенеративного заболевания головного мозга, который ведет к деменции и очень распространен у людей старше 85 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

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Ученые проанализировали данные 300 финнов старше 85 лет. Признаки лимбической энцефалопатии были найдены у половины пациентов. Большинство также имели признаки других типов дегенерации мозга.

Лимбическая энцефалопатия — особый тип дегенерации мозга, который открыли десять лет назад. При этом заболевании в мозге, особенно в его лимбических областях накапливается белок TDP-43. Эти зоны мозга играют важную роль в обучении, сне, памяти и обонянии. Они страдают на ранних этапах болезни Альцгеймера. Поэтому при лимбической энцефалопатии наблюдаются похожие симптомы. Однако они менее выражены и медленнее ухудшаются.

Новая работа подтверждает тесную связь лимбической энцефалопатии и болезни Альцгеймера. Это подчеркивает необходимость изучать это состояние.

До этого ученые выяснили, что микропластик из пищи может повредить мозг и ухудшить сон.