Ученые нашли новое свойство препарата от рака

Учёные из Кембриджского университета обнаружили, что препарат, применяемый для лечения рака, может значительно повысить эффективность работы стволовых клеток крови при текущих протоколах генной терапии.

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Каждый день в человеческом организме производится триллион кровяных клеток, а стволовые клетки крови — единственные, способные создавать все типы кровяных клеток на протяжении всей жизни. Генная терапия стволовых клеток крови представляет собой новое лечение, которое уже спасло более двух миллионов человек и успешно борется с десятью жизненно важными генетическими заболеваниями.

Тем не менее, существующие методики имеют ограничения из-за снижения функции стволовых клеток при их культивировании вне организма. Учёные из Кембриджского института стволовых клеток и кафедры гематологии выявили, что более 50% стволовых клеток теряют способность к долгосрочному производству крови уже через 24 часа после помещения в культурные среды.

Использование препарата для блокировки роста раковых клеток, позволило в три раза улучшить функцию стволовых клеток в культуре. Исследователи планируют модифицировать существующие протоколы генотерапии, чтобы включить этот препарат, что может улучшить результаты лечения и предоставить пациентам больше качественных стволовых клеток.