В России впервые в мире создали прививку от аллергии на березу

Речь идёт о прививке от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстной пищевой аллергии. Минздрав уже выдал разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний препарата. В ходе них учёные проверят эффективность, безопасность, реактогенность и иммуногенность вакцины у пациентов с аллергическим насморком и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

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Что ещё известно

Как сообщили в федеральном медико-биологическом агентстве, доклинические исследования показали высокую эффективность и безопасность рекомбинантной аллерговакцины. По словам экспертов, она не имеет аналогов в мире и её применение вакцины позволит уменьшить частоту клинических проявлений аллергии к пыльце березы.

Прививка от рака

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина против колоректального рака уже прошла все доклинические исследования. Такая онкопрививка нужна для лечения, а не профилактики раковых болезней. Она активизирует специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ пациента. Подробности можно узнать в этом материале.