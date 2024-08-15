Найдена связь между высоким давлением и болезнью Альцгеймера

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) установили, что у людей старше 60 лет с повышенным кровяным давлением риск развития болезни Альцгеймера возрастает. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

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Исследователи отметили, что повышенное давление выступает одной из основных причин инсульта и заболеваний сосудов головного мозга. Некоторые научные работы также показали, что прием препаратов от гипертонии снижает вероятность развития деменции в целом. Однако влияние артериального давления на риск развития болезни Альцгеймера до сих пор остается малоизученным.

Для заполнения этого пробела в знаниях ученые провели мета-анализ предыдущих исследований, посвященных связи между болезнью Альцгеймера и различными показателями кровяного давления. В общей сложности исследователи проанализировали данные 31 250 участников из 13 стран, средний возраст которых составил 72 года.

Из общего числа участников 9% не лечили гипертонию, 51% испытуемых принимали медикаменты, 36% не страдали от повышенного давления, а 4% были отнесены к категории неопределенных. После коррекции результатов с учетом возраста, пола и уровня образования стало ясно, что у людей с нелеченым высоким артериальным давлением риск развития болезни Альцгеймера был на 36% выше, чем у лиц без гипертонии, и на 42% выше, чем у тех, кто принимал препараты.

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