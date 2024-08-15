О чем говорят частые ночные кошмары

Похоже, ночные кошмары снятся не просто так. Ученые из четырех американских университетов в ходе совместной работы пришли к выводу, что одинокие люди могут быть более склонны к тому, чтобы им снились плохие сны.

© Super.ru

«Как одиночество, так и нарушения сна являются серьезными проблемами общественного здравоохранения, поскольку они связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти», — считает соавтор исследования Колина Хессе.

Исследователи обнаружили, что люди, которые считали себя одинокими, чаще страдали от частых и интенсивных ночных кошмаров. При этом эксперты отмечают, что говорить о причинно-следственной связи рано. Ключевой связью между первым и вторым является стресс, — говорится в выводах к научной статье. Исследование было опубликованно в Journal of Psychology.

Постоянное беспокойство и гипервозбуждение также могут провоцировать хорроры во сне.

«Качественный восстанавливающий сон является основой когнитивного функционирования, регуляции настроения, обмена веществ и многих других аспектов благополучия», — подчеркнула эксперт в беседе с The Sun.

6 признаков уверенных в себе женщин с адекватной самооценкой