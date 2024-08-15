Разновидность психотерапии оказалась полезнее снотворных при бессоннице

Исследования показывают, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (C.B.T.-I.) может быть эффективнее снотворных препаратов.

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Бессонница затрагивает каждого десятого взрослого, и C.B.T.-I. признана наиболее эффективным методом лечения хронических проблем со сном.

Эта терапия помогает улучшить качество сна, работая с поведенческими и когнитивными аспектами, влияющими на сон. В отличие от лекарств, которые могут вызвать побочные эффекты, такие как проблемы с памятью и риск падений у пожилых людей, C.B.T.-I. считается безопасной для всех возрастных групп.

C.B.T.-I. включает в себя методы, помогающие справиться с поведением, которое мешает сну, и заменяет его на более эффективные привычки, такие как соблюдение постоянного времени пробуждения и техники расслабления.

Исследования показывают, что до 80% людей, прошедших курс терапии, отмечают улучшение сна уже после 4-8 сеансов.