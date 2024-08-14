Найден «переключатель», который увеличивает желание заниматься спортом

Исследование, проведенное под руководством учеными из Национального центра онкологических исследований (CNIO), показало, что мышцы активируют белки, которые стимулируют желание продолжать занятия спортом. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

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Ученые обнаружили, что во время физической активности мышцы вырабатывают белки, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы поддерживать мотивацию к тренировкам. Эти белки активируют сигнализацию между мышцами и мозгом, что увеличивает интерес к физическим упражнениям.

Исследование на животных и людях (включая людей с ожирением) подтвердило, что белки p38α и p38γ, а также интерлейкин 15 (IL-15), играют ключевую роль в этом процессе. Активация p38γ при физической нагрузке стимулирует выработку IL-15, который в свою очередь усиливает активность моторной коры головного мозга.

Результаты показывают, что регулярные тренировки увеличивают активность p38γ и IL-15, что способствует поддержанию мотивации к занятиям спортом и может помочь в лечении ожирения и метаболических заболеваний. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как разные виды упражнений влияют на этот механизм и могут ли препараты на основе IL-15 помочь людям с низкой мотивацией к физической активности.