Какие ядовитые растения представляют наибольшую опасность для человека

В Московской области годовалый ребенок, предположительно, съел какой-то цветок и начал задыхаться. Спасти малыша не удалось. Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, какие растения наиболее опасны для человека.

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«Российская Федерация у нас очень большая, и тут важно понимать, что от региона к региону список [таких растений] будет отличаться. Про какие конкретно растения можно говорить? Это, например, белладонна, вех ядовитый, болиголов крапчатый, клещевина, белена черная, дафна, ясенец белый, ландыш майский, вороний глаз, ну и, конечно, борщевик Сосновского», – заявил специалист.

Специалист отметил, что самое сильное токсическое воздействие на организм человека оказывает белладонна. Однако это не означает, что другие растения не могут причинить вам вред. Все перечисленные выше растения могут нести угрозу здоровью человека.

Владимир Пинаев упомянул и про волчьи ягоды, которыми многих из нас пугали в детстве.

«Меня и моих родителей тоже пугали этой ягодой. Но это некое собирательное название. Это некая группа растений, которая в разных регионах может называться по-разному. Да, они могут быть и черные, и красные, притягательные на вид, но важно понимать, что растение ядовито при употреблении внутрь», – пояснил специалист.

Главное, по мнению эксперта, – придерживаться следующего правила: если растение или гриб вызывает малейшее сомнение, его ни в коем случае нельзя не только пробовать на вкус, нюхать или употреблять, но даже трогать. Надо помнить: все, что неизвестно, может сыграть с нами очень злую шутку.