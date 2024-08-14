В России создали противорубцовые пленки для ускоренного заживления ран

Ученые Сибирского федерального университета изготовили из биоразлагаемого биополимера лекарственные пленки, в составе которых антимикробные и регенерирующие препараты. Они позволяют ускорить заживление инфицированных ран, а также значительно уменьшают риск появления неэстетичных келоидных рубцов и шрамов, – рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

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Полимеры, использованные для создания пленок, производятся особыми бактериями. Повязки и пластыри из такого материала пластично ведут себя на коже, хорошо растягиваются, не сбиваются и могут применяться в том числе на подвижных частях тела (локтях, коленях, запястьях и т.д.).

«Наш коллектив получил и испытал в культуре человеческих клеток биополимерные пленки, которые имеют функционал лекарственного средства. Они могут использоваться в качестве накладок, повязок, патчей для инфицированных или обычных ран. Преимущества таких повязок в том, что они не вызывают аллергии, и на протяжении нескольких дней медленно высвобождают антибактериальные и регенерирующие кожу препараты, наиболее физиологичным способом способствуя лечению ран различного происхождения», – сообщил «Газете.Ru» соавтор исследования, ассистент базовой кафедры биотехнологии и кафедры медицинской биологии СФУ Алексей Дудаев.

Сейчас биотехнологи изучают газо- и влагопроницаемость нового материала. По предварительным данным, эти показатели соответствуют всем требованиям, предъявляющимся к медицинским изделиям для закрытия ран.

«Наши пленки полу- или совсем прозрачные, они хорошо пропускают воздух, не провоцируют скопление раневой жидкости, так что кожа полноценно дышит под этим «пластырем». Под пленкой создаются условия, при которых возбудители бактериальных инфекций погибают и формируется новый эпидермис – естественное «покрытие» нашей кожи. Это значительно уменьшает риск появления неэстетичных келоидных рубцов, шрамов», – продолжил Дудаев.

Изделия из такого материала могут использоваться как в условиях медицинского стационара, так и самостоятельно в форме привычного пластыря. Ученые могут легко варьировать размеры и толщину новых пленок в зависимости от назначения – от 20 микрометров в толщину до более внушительных размеров, если требуется лечение крупной раны или обширного участка кожи.