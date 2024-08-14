Ученые назвали неизвестный ранее факт о деменции

Согласно данным ученых, деменцию вызывают такие факторы, как неправильное питание, плохая экология и вредные привычки. Недавно они выяснили, какие напитки оказывают негативное влияние на работу мозга.

Оказалось, это злоупотребление напитками с большим содержанием сахара. Если на протяжении долгого времени постоянно пить газировки, мозг состарится примерно на 11 лет, заявили ученые. Такие негативные последствия гарантированны, если пить сладкие напитки более двух раз в день, сообщили ученые из Медицинской школы Бостонского университета.

Заявление подтверждено изучением данных 4200 человек, которые проходили тестирование на когнитивные функции мозга. Вместе с тем они пили сладкие напитки. По истечении времени выяснилось, что мозг тех, кто выпивал более двух стаканов напитка в день, состарился на полтора года.

Ученые отмечают, пока выводы исследования не окончательные. Однако они демонстрируют, что даже переслащенный чай, если пить его постоянно, может навредить мозгу.

Напомним, употребление табака и алкоголя, недостаток сна, а также социальная изоляция считаются основными факторами, которые способствуют развитию деменции.

Поэтому нейрохирурги советуют придерживаться всего трех правил, которые помогут сохранить здоровье мозга. Это правильно питаться, высыпаться и полностью отказаться от вредных привычек.

В то же время психологи рассказали, как отличить деменцию на начальном этапе. Оказывается, у больных наблюдаются некоторые поведенческие изменения, они предшествуют ухудшению памяти и снижению умственных особенностей.