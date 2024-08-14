В России создали робота для диагностики рака кожи

В Великом Новгороде разработан роботизированный комплекс для диагностики злокачественных опухолей кожи, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Этот аппаратно-цифровой комплекс предназначен для мониторинга родинок и раннего выявления рисков развития онкологических заболеваний.

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Комплекс позволяет снимать медицинские параметры, такие как артериальное давление, пульс и уровень глюкозы крови, а также делает фотоснимки пигментных родинок с помощью USB-микроскопа. На основе этих изображений система автоматически определяет риски и создает фотобазу для наблюдения за состоянием кожи каждого пациента, отметили в пресс-службе.

Метод диагностики, безболезненный для пациента, уже показал высокую эффективность в выявлении опасных пигментных новообразований. Прототип устройства прошел испытания на 1,3 тыс. пациентов с результативностью 96−98%. В ближайшее время планируется установка комплекса в медучреждениях, включая отдаленные районы, где доступ к врачам ограничен.