Эксперты усовершенствовали метод лечения опасной аритмии

Ученые из клиники Мейо (США) внедрили новый метод лечения фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), основанный на применении импульсного электрического поля. Результаты исследования опубликованы на сайте Cardiovascular Medicine (CardioMed).

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Ученые объяснили, что мерцательная аритмия может привести к образованию тромбов и повысить риск инсульта. Врачи обычно назначают медикаменты и терапию для восстановления сердечного ритма, но у некоторых пациентов аритмия сохраняется.

Метод лечения, применяемый учеными клиники Майо, называется импульсной полевой абляцией (PFA). Абляция как хирургический катетерный метод лечения сердечных аритмий применяется для нормализации работы сердца уже около двух десятилетий, но при PFA используется другой подход. Импульсная полевая абляция основана не на традиционном использовании холодовой или тепловой энергии, а на задействовании импульсного электрического поля.

При лечении мерцательной аритмии на ткани сердца воздействуют короткими всплесками высокочастотной энергии, называемыми необратимой электропорацией. Преимущество такой терапии заключается в ее безопасности. Ученые объяснили, что разные типы тканей имеют различные энергетические пороги. Воздействие тока может оказаться для них как полезным, так и разрушительным. При использовании PFA можно избежать повреждения пищевода или френического нерва, сосредоточившись только на сердечной мышце.

В результате исследования были разработаны две системы для доставки энергии импульсного поля к сердцу. Они продемонстрировали эффективность, схожую с традиционной радиочастотной абляцией, и были одобрены Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.