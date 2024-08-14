Ученые создали светочувствительные стволовые клетки

Команда ученых под руководством профессора Кристофа Визнера из Университета прикладных наук IMC Krems завершился созданием светочувствительных стволовых клеток. Эти клетки, модифицированные с использованием оптогенетических технологий, могут активироваться с помощью синего света.

© Ferra.ru

Проект, результаты которого опубликованы в журналах Frontiers in Immunology и International Journal of Molecular Sciences, ставит перед собой цель улучшить контроль над биологическими сигнальными путями в клетках и создать модели заболеваний.

Ключевым достижением стало внедрение светочувствительных белков в рецепторы Толлl-подобных рецепторов (TLR) стволовых клеток, что позволяет включать и выключать их активацию с помощью света. В частности, TLR4 и TLR10 продемонстрировали возможность контролируемой активации, что способствовало лучшему пониманию их роли в воспалительных процессах и регенерации тканей.

Новые клеточные линии могут быть использованы для исследования механизмов заболеваний и разработки инновационных терапий. Проект также привел к созданию новых научных коллабораций и проектов, включая изучение влияния активированных стволовых клеток на нейроны и модели болезни Альцгеймера.