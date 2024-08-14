Ученые обучили ИИ определять рак и диабет по цвету языка на фотографиях

В Австралии ИИ обучили определять рак и диабет после анализа цвета языка на фотографиях
ИИ обследует фотоизображения человеческого языка и по его цвету ставит диагноз. Нейросети могут опознать признаки: диабета, инсульта, анемии, астмы, заболеваний печени и желчного пузыря, COVID-19, патологий сосудов и желудочно-кишечного тракта.
Ради обучения ИИ ученые просканировали 5 260 фотографий языков пациентов с различными патологиями. По данным журнала Technologies, на этапе тестов нейросеть проанализировала 60 снимков и поставила верный диагноз в 98% случаев.
Известная и цветовая гамма языкового налета некоторых заболеваний:
- Красный - острый инсульт;
- Белый - анемия;
- Желтый - диабет;
- Фиолетовый - рак;
- Красный - острый инсульт;
- Темно-красный - COVID-19;
- Индиго/фиолетовый - сосудистые недомогания, расстройства ЖКТ, астма.
Главный автор новинки, Али Аль-Наджи, признался, что вдохновлялся принципами традиционной китайской медицины.
Ранее стало известно, что ученые посоветовали людям с гипертонией отказаться от пищевой соли.