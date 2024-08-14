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В Австралии ИИ обучили определять рак и диабет после анализа цвета языка на фотографиях

ИИ обследует фотоизображения человеческого языка и по его цвету ставит диагноз. Нейросети могут опознать признаки: диабета, инсульта, анемии, астмы, заболеваний печени и желчного пузыря, COVID-19, патологий сосудов и желудочно-кишечного тракта.

Ученые обучили ИИ определять рак и диабет по цвету языка на фотографиях
© runews24.ru

Ради обучения ИИ ученые просканировали 5 260 фотографий языков пациентов с различными патологиями. По данным журнала Technologies, на этапе тестов нейросеть проанализировала 60 снимков и поставила верный диагноз в 98% случаев.

Известная и цветовая гамма языкового налета некоторых заболеваний:

  • Красный - острый инсульт;
  • Белый - анемия;
  • Желтый - диабет;
  • Фиолетовый - рак;
  • Красный - острый инсульт;
  • Темно-красный - COVID-19;
  • Индиго/фиолетовый - сосудистые недомогания, расстройства ЖКТ, астма.

Главный автор новинки, Али Аль-Наджи, признался, что вдохновлялся принципами традиционной китайской медицины.

Ранее стало известно, что ученые посоветовали людям с гипертонией отказаться от пищевой соли.

Наука