Ученые оценили влияние противовоспалительной диеты

Шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме доказали, что противовоспалительная диета, богатая овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, может снизить риск развития деменции у пожилых людей. Результаты исследования с участием более 84 тысяч человек были опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open.

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В ходе 12-летнего наблюдения эксперты обнаружили, что у участников, строго придерживающихся противовоспалительной диеты, риск деменции был на 21 процент ниже по сравнению с теми, в чьем рационе были красное мясо, яйца и молочные продукты. Эффект был максимальным у тех добровольцев, которые страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Так, в этой группе противовоспалительное питание снижало вероятность деменции на 31 процент.

Эксперты указали, что преимущества здорового питания для мозга подтвердились результатами МРТ-сканирования более девяти тысяч участников. У сторонников противовоспалительной диеты наблюдался больший объем серого вещества и меньшая распространенность гиперинтенсивности белого вещества.

Ученые указали, что противовоспалительные свойства растительной пищи могут помочь бороться с хроническим воспалением. Установлено, что такая диета способствует снижению риска слабоумия и замедлению повреждения мозга. При этом они подчеркнули, что положительный эффект может быть получен только с помощью целостной диеты, а не отдельных пищевых добавок, передает «ЮС».

Средиземноморская диета заметно снижает риск когнитивных нарушений и развития деменции у пожилых людей. Особенно это актуально для женщин старше 65 лет.

Врач Елена Малышева поделилась результатами исследований о деменции. Благодаря им стало известно, что профессии врачей и учителей младших и средних классов помогают дольше сохранять ясный ум и снижают риск развития заболевания.