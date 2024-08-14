Второй человек с пересаженной почкой свиньи умер

К моменту пересадки Лиза находилась в критическом состоянии и нуждалась в трансплантации. В ее случае шансом на спасение могла бы стать ксенотрансплантация — пересадка органов от животных людям.

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Проблему отторжения чужеродных органов ученые решают при помощи генного редактирования CRISPR. По данным 56orb, органы свиней-доноров модифицируют на предмет подавления выработки альфа-гал, на которую негативно реагирует иммунная система человека.

Причиной удаления прижившейся почки было недостаточное кровоснабжение органа.

«Я действительно думаю, что это потрясающе, что теперь у нас есть вторая генетически отредактированная свиная почка, которая была пересажена живому человеку», — заявил хирург-трансплантолог из Университета Алабамы в Бирмингеме Джеймс Лок.

Напомним, что первый пациент (Ричард Слейман) с пересаженной почкой от свиньи умер в мае 2024 года от осложнений после операции.

Ранее стало известно, что назван критический возраст, после наступления которого ухудшается зрение.