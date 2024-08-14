Ученые подсчитали, сколько жизней унесла летняя жара

Испанские ученые из Барселонского университета здравоохранения подсчитали количество летальных исходов в странах Европы из-за жары в 2023 году. Общее количество потерь составило 47960 человек. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

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Согласно отчету, 2023 год оказался на втором месте по количеству жертв высоких температур за последнее десятилетие. Годом ранее тепловые волны унесли более 60 тыс. жизней.

Авторы подчеркнули, что наибольшему риску подвергаются пожилые люди, а сильнее всего от жары пострадали страны Южной Европы.

Более половины летальных исходов в Европе произошли во время двух периодов сильной жары в середине июля и августе 2023 года, когда Греция боролась с мощными лесными пожарами.

В докладе также подчеркивается «необходимость более эффективных стратегий для дальнейшего снижения смертности в связи с предстоящим более жарким летом», а также содержится призыв к принятию более активных мер по борьбе с глобальным потеплением.