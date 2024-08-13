Какой рацион защищает гипертоников от болезней сердца и почек

Американские специалисты из Техасского университета в Остине опубликовали результаты масштабного пятилетнего исследования, которые подтверждают пользу овощей и фруктов для людей с гипертонией.

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В исследовании приняли участие 153 добровольца с повышенным артериальным давлением и макроальбуминурией, патологическим состоянием, характеризующимся повышенным выделением белка с мочой.

Участники исследования были разделены на три группы: первая группа потребляла от двух до четырех чашек щелочных фруктов и овощей ежедневно, вторая группа принимала по четыре–пять таблеток пищевой соды (натрия бикарбоната) в день, а третья группа получала стандартное питание, рекомендованное врачами.

Результаты исследования показали, что употребление большого количества фруктов и овощей способствовало улучшению здоровья почек. Ученые также отмечают, что такое питание значительно снижает риск развития хронических заболеваний почек и смертности от болезней сердца и сосудов у пациентов с гипертонией, передает издание Planet Today.

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