Ученые выяснили, какой рацион защищает гипертоников от болезней сердца и почек
Американские специалисты из Техасского университета в Остине опубликовали результаты масштабного пятилетнего исследования, которые подтверждают пользу овощей и фруктов для людей с гипертонией.
В исследовании приняли участие 153 добровольца с повышенным артериальным давлением и макроальбуминурией, патологическим состоянием, характеризующимся повышенным выделением белка с мочой.
Участники исследования были разделены на три группы: первая группа потребляла от двух до четырех чашек щелочных фруктов и овощей ежедневно, вторая группа принимала по четыре–пять таблеток пищевой соды (натрия бикарбоната) в день, а третья группа получала стандартное питание, рекомендованное врачами.
Результаты исследования показали, что употребление большого количества фруктов и овощей способствовало улучшению здоровья почек. Ученые также отмечают, что такое питание значительно снижает риск развития хронических заболеваний почек и смертности от болезней сердца и сосудов у пациентов с гипертонией, передает издание Planet Today.
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