Обнаружено, что некоторые лекарства могут усилить вред солнца для кожи

Учёные предупредили, что некоторые лекарства и лосьоны могут усилить вред солнца для кожи
Многие из нас знают, что хороший солнцезащитный крем защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Однако частично нейтрализовать эту защиту могут другие кремы и лекарства.
Доктор Кавех Незафати, доцент кафедры дерматологии в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета в Далласе, отметил, что некоторые лекарства могут сделать кожу более уязвимой к вредному воздействию солнечных лучей. По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, некоторые препараты содержат ингредиенты, которые могут вызвать физическую реакцию при воздействии на кожу ультрафиолетового излучения. Например, гидрохлоротиазид, лекарство для лечения артериальной гипертензии.
Таким же образом действуют некоторые антибиотики. Например, ципрофлоксацин и доксициклин.
Повысить риск возникновения солнечных ожогов и повреждений кожи могут также различные косметические средства. В их состав могут входить ингредиенты, повышающие светочувствительность. Проверяйте этикетки этих продуктов на наличие альфа- и бета-гидроксикислот. Эти эксфолианты помогают удалить верхний слой омертвевших клеток кожи, чтобы разгладить и осветлить лицо, но также они облегчают проникновение ультрафиолетового излучения в кожу. Наносите слой солнцезащитного крема с SPF не менее 30 под макияж.
Известно, что определённую реакцию на коже после пребывания на солнце может вызвать и цитрусовый сок. Чаще всего это сок лайма.
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