Ученые разработали «умный» инсулин

Учёные нашли решение, которое близко к излечению от диабета первого типа, пишет Комсомольская Правда.

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Они представили умный инсулин. Гормон находится в организме в состоянии покоя, и начинает действовать только в случае необходимости.

Сейчас пациенты с сахарным диабетом вынуждены вводить себе синтетический инсулин до 10 раз в день.

Врачи утверждают, что в будущем, миллионам людям с диабетом 1-го типа потребуется вводить себе такой препарат только один раз в неделю.