Умираем, как мыши: какие факторы ускоряют процесс старения и можно ли его замедлить
Ученые Колумбийского университета выяснили, что стресс от утраты близкого человека, особенно в юном возрасте, может ускорить биологическое старение. Об этом свидетельствуют изменения в маркерах ДНК. Что еще может ускорить процесс старения и как его замедлить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-геронтолога, невролога и нейрофизиолога Валерия Новоселова.
По его словам, процесс старения имеет определенные характеристики.
— Одна из них — его протекание находится вне зависимости от состояния здоровья. Однако болезни могут ускорить этот процесс. Причем мы не знаем точки отсчета, с которых начинается старение. Но это часть нашего индивидуального развития, и это не вызывает никакого сомнения, — отметил эксперт.
Что ускоряет биологическое старение
Старение легко ускорить, а вот замедлить его будет очень сложно, считает врач. Течение этого процесса связано со всем, что негативно влияет на здоровье человека, в том числе с длительным или сильным стрессом.
— У многих есть посттравматический синдром, который связан не только с катастрофами. Длительные переживания о потере близкого влияют на ускорение старения, который встроен во все механизмы жизнеобеспечения на молекулярном, клеточном, тканевых уровнях, — рассказал собеседник «ВМ».
Подобные процессы приводят к оксидативному, или окислительному, стрессу — при этом состоянии в организме присутствует опасное чрезмерное количество свободных радикалов, пояснил специалист. Оно негативно влияет на все структуры клеток, в том числе и на клетки мозга.
— Есть пример с мышами. Если перед клеткой с ними посадить кошку, то мыши сначала сильно и быстро заболеют, а затем умрут, — привел пример Новоселов.
Кроме того, на старение влияют вредные привычки, особенно курение. Оно сокращает продолжительность жизни на 10–15 лет.
— Со злоупотреблением алкоголем ученые пока не определились. Одни считают, что небольшие дозы полезны, а другие — что вредно любое количество, — заметил геронтолог.
Есть еще много факторов, которые ускоряют старение. Например, отсутствие физической активности, или «приклеивание к дивану», добавил врач.
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Как замедлить процесс старения
Чтобы замедлить старение, нужно больше двигаться, подчеркнул специалист.
— К примеру, в Тайване хорошо развита спортивная инфраструктура. Исследование показало, что в тех районах, где она более доступна, у людей позже наступала болезнь Альцгеймера, — сообщил Новоселов. По мнению врача, многое для продления срока жизни делается и в Москве. Он напомнил о существовании программы «Московское долголетие». — Этот проект вовлекает людей в социальные связи. Кстати, их отсутствие в пожилом возрасте тоже является фактором, который сокращает продолжительность жизни, — добавил собеседник «ВМ».