Какие факторы ускоряют процесс старения и можно ли его замедлить

Ученые Колумбийского университета выяснили, что стресс от утраты близкого человека, особенно в юном возрасте, может ускорить биологическое старение. Об этом свидетельствуют изменения в маркерах ДНК. Что еще может ускорить процесс старения и как его замедлить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-геронтолога, невролога и нейрофизиолога Валерия Новоселова.

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По его словам, процесс старения имеет определенные характеристики.

— Одна из них — его протекание находится вне зависимости от состояния здоровья. Однако болезни могут ускорить этот процесс. Причем мы не знаем точки отсчета, с которых начинается старение. Но это часть нашего индивидуального развития, и это не вызывает никакого сомнения, — отметил эксперт.

Что ускоряет биологическое старение

Старение легко ускорить, а вот замедлить его будет очень сложно, считает врач. Течение этого процесса связано со всем, что негативно влияет на здоровье человека, в том числе с длительным или сильным стрессом.

— У многих есть посттравматический синдром, который связан не только с катастрофами. Длительные переживания о потере близкого влияют на ускорение старения, который встроен во все механизмы жизнеобеспечения на молекулярном, клеточном, тканевых уровнях, — рассказал собеседник «ВМ».

Подобные процессы приводят к оксидативному, или окислительному, стрессу — при этом состоянии в организме присутствует опасное чрезмерное количество свободных радикалов, пояснил специалист. Оно негативно влияет на все структуры клеток, в том числе и на клетки мозга.

— Есть пример с мышами. Если перед клеткой с ними посадить кошку, то мыши сначала сильно и быстро заболеют, а затем умрут, — привел пример Новоселов.

Кроме того, на старение влияют вредные привычки, особенно курение. Оно сокращает продолжительность жизни на 10–15 лет.

— Со злоупотреблением алкоголем ученые пока не определились. Одни считают, что небольшие дозы полезны, а другие — что вредно любое количество, — заметил геронтолог.

Есть еще много факторов, которые ускоряют старение. Например, отсутствие физической активности, или «приклеивание к дивану», добавил врач.

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Как замедлить процесс старения

Чтобы замедлить старение, нужно больше двигаться, подчеркнул специалист.