Ученые предложили новый способ борьбы с ожирением

Команда ученых из Центра исследований электро-медицинских устройств KERI разрабатывает инновационную технологию нейромодуляции для лечения метаболического синдрома. Эта сложная группа метаболических нарушений, включая ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень триглицеридов, зачастую возникает из-за неправильного питания и недостатка физической активности.

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Традиционные методы лечения ожирения, такие как медикаментозные инъекции, могут иметь побочные эффекты при длительном применении. В связи с этим команда предложила новый подход: подавление аппетита с помощью электрической стимуляции коры головного мозга через скальп. Техника называется транскраниальной случайной шумовой стимуляцией (tRNS).

Клиническое испытание, проведенное с участием 60 женщин, показало, что tRNS эффективно снижает аппетит и желание есть, а также помогает при эмоциональном переедании. Хотя долгосрочный эффект еще не подтвержден, участники отметили значительное снижение аппетита.

Ученые отметили, что, несмотря на необходимость дальнейших исследований, новая технология может стать простым и безопасным способом контроля аппетита в домашних условиях, особенно при сочетании с физическими упражнениями.