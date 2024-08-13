Ученые нашли средство от аллергии на мясо, вызванной укусом клеща

Американские ученые из Мичиганского университета совместно с коллегами из других научных учреждений разработали метод противодействия синдрому альфа-гал — аллергической реакции на красное мясо, вызванной укусом клеща вида Amblyomma americanum. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Allergy (FIA).

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Синдром альфа-гал передается человеку через слюну клеща. При употреблении красного мяса болезнь может вызывать крапивницу, зуд, шелушение кожи, отек лица, горла и других частей тела, одышку, боли в животе, диарею и рвоту. В редких случаях аллергическая реакция может стать фатальной.

В новом исследовании команда создала наночастицы, блокирующие проявления синдрома альфа-гал. Эти вещества переучивают иммунную систему игнорировать определенный тип сахара, содержащегося в говядине, свинине, баранине и мясе других млекопитающих.

Как показали эксперименты на мышах, у 10 и 12 животных был зафиксирован сниженный иммунный ответ после введения препарата.

Ученые использовали уже испробованный подход по инкапсуляции аллергенов с помощью наночастиц. Весной 2024 года с помощью этого метода команде удалось защитить мышей от анафилаксии (острой аллергической реакции) при контакте с арахисом и яйцами.