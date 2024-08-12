Американские ученые подошли к созданию полноценных искусственных органов

Американские ученые из Гарвардского университета научились создавать искусственные сосудистые сети. Это научное открытие вплотную подводит их к созданию функциональных человеческих тканей. Соответствующая научная статья была опубликована в журнале Advanced Materials.

На данный момент главным препятствием на пути к созданию искусственных органов является недостаточное развитие технологий для воспроизведения сложной структуры кровеносных сосудов. Новая технология co-SWIFT помогает решить эту давнюю проблему.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли способ лечить воспаление внутренних органов.

Китайские ученые разработали катализатор, который позволит быстро и дешево получать водородное топливо.