Ученые выяснили, от чего зависит состояние внутренних органов

Состояние внутренних органов зависит от психического здоровья
Группа британских ученых из Кембриджа и других университетов провела исследование и выяснила, что здоровье внутренних органов взаимосвязано с состоянием психики. Соответствующую статью опубликовал журнал Nature Mental Health.
Для исследования были использованы данные 18 000 человек, взятые из британского банка данных UK Biobank. Выяснилось, что заболевания сердца, легких, почек, печени, а также иммунной и других систем вызывают депрессию, различные психические расстройства и даже могут привести к изменению структуры мозга.
Ученые отметили, что психическое здоровье иногда можно вернуть в норму, если соблюдать режим сна, заниматься физическими нагрузками, отказаться от сигарет, алкоголя и начать правильно питаться. До этого терапевт рассказала, что ежедневное употребление огурцов положительно влияет на здоровье.
Диетологи не рекомендуют диабетикам есть бананы, так как они повышают уровень сахара в крови.