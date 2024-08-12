Ученые выяснили, от чего зависит состояние внутренних органов

Группа британских ученых из Кембриджа и других университетов провела исследование и выяснила, что здоровье внутренних органов взаимосвязано с состоянием психики. Соответствующую статью опубликовал журнал Nature Mental Health.

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Для исследования были использованы данные 18 000 человек, взятые из британского банка данных UK Biobank. Выяснилось, что заболевания сердца, легких, почек, печени, а также иммунной и других систем вызывают депрессию, различные психические расстройства и даже могут привести к изменению структуры мозга.

Ученые отметили, что психическое здоровье иногда можно вернуть в норму, если соблюдать режим сна, заниматься физическими нагрузками, отказаться от сигарет, алкоголя и начать правильно питаться. До этого терапевт рассказала, что ежедневное употребление огурцов положительно влияет на здоровье.

Диетологи не рекомендуют диабетикам есть бананы, так как они повышают уровень сахара в крови.