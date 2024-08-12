Сеченовский университет разработал новый метод лечения пузырчатки

Ученые из Сеченовского университета разработали новый метод лечения пузырчатки, опасного заболевания, при котором на коже и слизистых оболочках образуются пузыри. Метод включает инъекции иммуноглобулина и процедуру плазмафереза.

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Иммуноглобулин — это раствор белковой фракции, полученный из плазмы крови здоровых доноров. Плазмаферез, в свою очередь, представляет собой процесс, при котором кровь пациента разделяется на компоненты: кровяные клетки и плазму. Кровяные клетки возвращаются в организм, а плазма очищается и также возвращается обратно в кровоток.

По словам Ольги Олисовой, директора Клиники кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова, данный метод позволяет достичь длительной ремиссии пузырчатки и снизить побочные эффекты, которые возникают при традиционном лечении.