Подсластитель эритрит: как он связан с сердечными приступами

Употребление продуктов, содержащих популярный подсластитель эритрит, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта, считают ученые. В ходе исследования эксперты из клиники Кливленда сделали тревожное открытие.

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«Эритрит делает тромбоциты в крови более активными, что может привести к образованию тромбов», — значится в выводах научной работы, опубликованной в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

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«Это исследование вызывает некоторые опасения, что стандартная порция продуктов питания или напитков, подслащенных эритритом, может резко стимулировать прямое образование тромбов», — заявил Уилсон Танг, куратор исследований в области сердечной недостаточности в медучреждении.

Кроме того, эритрит плохо усваивается организмом и может накапливаться.

«Я считаю, что время от времени и в небольших количествах употреблять сладости с сахаром было бы предпочтительнее, чем напитки и продукты, подслащенные этими сахарными спиртами, особенно для людей с повышенным риском тромбоза, таких как люди с заболеваниями сердца, диабетом или метаболическим синдромом», — объяснил соавтор исследования Стэнли Хейзен.

Ранее та же команда ученых доказала, что употребление большого количества ксилита — сахарного спирта, подобного эритриту, который содержится в конфетах без сахара, жевательных резинках, выпечке и даже в зубной пасте, — также увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.