Ученые обнаружили 25 видов бактерий в микроволновых печах

Исследование, проведенное учеными из Ноттингемского университета Трента (Великобритания), выявило наличие 747 различных родов 25 видов бактерий в микроволновых печах, как домашних, так и общественных. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

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Это открытие ставит под сомнение распространенное мнение о том, что микроволновое излучение полностью уничтожает бактерии, вызывающие пищевые заболевания, такие как кишечная палочка и сальмонелла. Независимый микробиолог Джейсон Тетро отметил важность исследования, подчеркивающего наличие потенциально опасных микроорганизмов в кухонных приборах.

Исследовательская группа под руководством Альбы Иглесиас проанализировала 30 микроволновых печей, собрав образцы и культивировав их для оценки бактериального разнообразия. В результате было идентифицировано 101 штамм бактерий, среди которых преобладали роды Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, а также патогенные бактерии, такие как Klebsiella и Brevundimonas.

Лабораторные микроволновые печи продемонстрировали наибольшее генетическое разнообразие, включая экстремофилов, способных выживать в условиях радиации и высоких температур. Соавтор исследования Мануэль Поркар отметил, что эти микроорганизмы встречаются не только в удаленных местах, но и на кухнях.

Исследователи предполагают, что экстремофилы могли адаптироваться к радиации и могут быть использованы в биотехнологиях, например, для очистки токсичных отходов. Следующим шагом станет изучение влияния микроволновой энергии на эти бактерии с течением времени.