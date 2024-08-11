Ученые доказали, что веганская диета лучше средиземноморской

Результаты нового исследования Комитета врачей за ответственную медицину показали, что соблюдение веганского рациона с низким содержанием жиров уменьшает количество вредных конечных продуктов гликирования (AGE) на 73%. При средиземноморской же диете такого не происходит.

При веганской диете происходит снижение уровня конечных продуктов гликирования (AGE). Это связано также со средней потерей около 6 кг. Вместе с тем при соблюдении средиземноморского рациона подобных эффектов не было.

Уменьшение количества AGE в рационе при соблюдении низкожировой веганской диеты в основном произошло за счёт исключения мяса (41%), сведения к минимуму потребления добавленных жиров (27%), отказа от молочных продуктов (14%).

© Frontiers in Nutrition (2024). DOI: 10.3389/fnut.2024.1426642

В ходе нового исследования участников случайным образом разделили на две группы. Одна соблюдала веганскую диету с низким содержанием жиров (состоял рацион из фруктов, овощей, зерновых и бобов), другая — средиземноморскую диету (она включала фрукты, овощи, бобовые, рыбу, нежирные молочные продукты, ​​оливковое масло первого отжима). Длился эксперимент 16 недель.

После этого испытуемые вернулись на четыре недели к своему обычному рациону, а затем стали соблюдать противоположный более раннему тип диеты в течение ещё 16 недель.