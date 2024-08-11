Ученые нашли новый способ борьбы с жесткостью мышц

Силовая тренировка с акцентом на удлинении мышцы в упражнении может уменьшить жесткость мышцы, одновременно увеличив ее размер и силу. Это показало исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

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Базовое упражнение силового тренинга — становая тяга. Ее основная цель заключается в подъеме штанги с пола за счет мышц ног и спины. В новой работе ученые протестировали эксцентрическую становую тягу, то есть человек должен был медленно опустить штангу на пол.

В эксперименте приняли участие 36 добровольцев. Одни не выполняли никаких упражнений, а других попросили выполнять эксцентрическую становую тягу два или три раза в неделю. Во время тренировок добровольцам было нужно опускать штангу на прямых ногах.

К концу исследования у добровольцев существенно выросли сила и объем мышц. Также уменьшилась пассивная жесткость полуперепончатой мышцы бедра.

«Наши результаты бросают вызов традиционному убеждению, что пассивную мышечную жесткость можно уменьшить только с помощью растяжки», — отметили ученые.

Силовые тренировки с сопротивлением (гантелями, фитнес-резинками, тренажерами) используют в спорте и реабилитации после травм и операций для увеличения мышечной силы и объема. Однако тренировка с сопротивлением может повысить пассивную жесткость мышц. Исследования связали это с риском травм и худшими спортивными результатами.