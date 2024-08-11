Вакцина БЦЖ помогает макрофагам сражаться с раком

Ученые исследовали, как вакцина БЦЖ воздействует на клетки рака мочевого пузыря у рыбок данио-рерио. Оказалось, что иммунные клетки макрофаги после введения препарата направляются к опухоли и стимулируют выделение сигнального вещества TNF (фактор некроза опухоли), которое побуждает раковые клетки «самоуничтожаться». Полученные данные помогут повысить эффективность терапии рака мочевого пузыря. Работа опубликована в журнале Disease Models and Mechanisms.

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Вакцина БЦЖ впервые была использована против туберкулеза в 1920-х годах. В 1976 году ее начали применять для иммунотерапии рака. Но задолго до этого, в 1890-х годах, Уильям Коли — американский хирург и исследователь — уже тестировал смесь бактерий для иммунотерапии рака. Тогда ученый обнаружил, что у нескольких практически безнадежных пациентов с диагностированным раком наступила ремиссия после того, как они подхватили бактериальную инфекцию после операции по удалению опухолей. Это случалось часто, так как условия в операционных были далеки от стерильных. Идея Коли заключалась в том, что такие выздоровления были вызваны иммунным ответом пациентов на инфекцию. Тогда он вылечил несколько пациентов с раком, заразив их бактериальными инфекциями. Из-за того, что его метод так и не был проверен, а вскоре появились другие способы лечений (лучевая терапия, например), исследования были прекращены.

Сейчас иммунотерапия прививкой БЦЖ применяется, так как она очень эффективна и работает на многих людях. 15-летняя выживаемость пациентов с ранними стадиями рака мочевого пузыря после использования вакцины составляет 60-70%. Однако на более поздних стадиях опухоль не поддается лечению БЦЖ, и в таких случаях мочевой пузырь приходится удалять. До сих пор ученые не понимают, в чем заключается механизм работы вакцины БЦЖ против рака.

Команда исследователей предположила, что в этом процессе могут быть задействованы иммунные клетки макрофаги, способные поглощать чужеродные частицы, в том числе разнообразные патогены. Ученые сначала ввели рыбкам данио-рерио человеческие клетки рака мочевого пузыря, а потом — БЦЖ. Затем исследователи наблюдали, что происходит в организме. Для этого специалисты использовали флуоресцентную и конфокальную микроскопию.

Оказалось, что сразу после прививки макрофаги перемещаются к месту опухоли и начинают убивать ее клетки с помощью белка под названием TNF (фактор некроза опухоли), который вырабатывают эти иммунные клетки. Белок вызывает апоптоз — регулируемый процесса клеточной гибели.

Ученые также пришли к выводу, что при истощении макрофагов в данио-рерио противоопухолевый эффект БЦЖ полностью блокируется. Это доказывает, что макрофаги играют решающую роль в лечении с помощью вакцины.