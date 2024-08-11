Пажитник оказался полезен при диабете

Лучший способ предотвратить развитие сахарного диабета — рацион с низким содержанием сахара. Кроме того, если вы станете постоянно употреблять пажитник, то уменьшите показатели сахара в крови на 25%.

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По мнению некоторых учёных, пажитник помогает предотвратить развитие диабета. Результаты одной работы, опубликованной в European Journal of Clinical Nutrition, показали, что после употребления пажитника значительно снижается уровень сахара в крови.

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Исследователи также отмечают, что благодаря включению в рацион пажитника значительно снижает уровень сахара в крови натощак, улучшаются результаты глюкозотолерантного теста. Так, в суточной моче уровень глюкозы уменьшился на 54%. Существенно снизились также показатели холестерина в сыворотке крови, холестерина ЛПНП и ЛПОНП и триглицеридов. Это доказывает, что семена пажитника полезны при лечении диабета.

Согласно результатам исследования, уровень сахара натощак снижался на 25%, триглицеридов — на 30% и холестерина ЛПВП — на 30,6% после того, как люди ели семена пажитника, вымоченные в горячей воде. А вот у тех, кто их употреблял с йогуртом, значительных изменений не наблюдалось.