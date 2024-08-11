Бразильские ученые сделали неожиданное открытие о пользе апельсинового сока. Эксперты из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) обнаружили, что ежедневное потребление двух стаканов этого напитка (480 мл) снижает уровень холестерина в крови. Сообщается, что ученые привлекли к исследованию 129 человек в возрасте от 18 до 66 лет: 103 мужчин и 26 женщин. Гендерное неравенство обусловлено особенностями выборки: все добровольцы — сотрудники фабрики по производству апельсинового сока и имеют свободный доступ к нему.

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Ученые тщательно проанализировали рацион участников — выяснилось, что 59% добровольцев не спешат пользоваться служебным положением и не употребляют бесплатный апельсиновый сок. Затем полученные данные сопоставили с уровнем холестерина в крови добровольцев. Оказалось, что у тех, кто выпивал около двух стаканов апельсинового сока в день как минимум в течение года, общий уровень холестерина в крови был значительно ниже по сравнению с теми, кто отдавал предпочтение другим напиткам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lipids in Health and Disease.

Несмотря на полезные свойства соков, следует помнить и о возможных побочных эффектах: во-первых, фрукт, лишенный клетчатки, не может стать полезнее; во-вторых, природных сахаров в соке может быть в избытке; в-третьих, нельзя забывать о кислотах. Так что по поводу целесообразности включения свежевыжатого сока в ваш рацион на регулярной основе следует проконсультироваться со специалистом.