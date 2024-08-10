Кошка или собака: ученые рассказали, какой питомец подойдет людям старше 60

Ученые провели исследование и выяснили, какой питомец больше подойдет людям старше 60 лет — кошка или собака. Своими выводами поделились сотрудники Шанхайского университета.

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Специалисты предлагают сделать ставку на собак, поскольку человек — существо социальное, а собаководы — самые общительные люди.

Отмечается, что одиночество существенно повышает риск смерти у пожилых людей. Тем временем немецкие ученые выяснили, какое животное способствует долголетию.

Выяснилось, что люди, у которых была хотя бы одна собака, в несколько раз реже страдали от одиночества, депрессии и ментальных проблем. У владельцев кошек таких изменений не наблюдалось.

По словам ученых, собака постоянно требует выгула, что является дополнительной физической нагрузкой для человека. При этом эти животные оказывают своим хозяевам психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что собаки, как и люди, не очень любят принимать лекарства. Особенно если таблетки горькие и невкусные. Однако на словах питомцу тоже не объяснить важность медикаментов, поэтому приходится идти на хитрости. Вот в чем можно спрятать таблетки.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что игры с высокой физической нагрузкой могут быть вредными для щенка. По его словам, также лучше избегать игр с рывками и прыжками.