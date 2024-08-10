Ученые выявили, что снижает уровень холестерина

Ученые из Университета Паулиста в Бразилии выявили, что ежедневное потребление двух стаканов апельсинового сока способствует снижению уровня холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Lipids in Health and Disease.

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В исследовании участвовали 129 добровольцев в возрасте от 18 до 66 лет. Ученые проанализировали их рацион и выяснили, что регулярное употребление апельсинового сока (480 мл в день) связано с заметным снижением общего уровня холестерина по сравнению с теми, кто не пил этот напиток.

Дополнительно, другие исследования подтвердили полезные свойства апельсинового сока, включая его положительное влияние на кровяное давление.