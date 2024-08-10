Ученые оценили последствия удаление обеих грудей при раке

Канадские ученые из Университета Торонто совместно с врачами изучили эффект от двойной мастэктомии — удаления грудей при онкологическом поражении. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Oncology.

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Команда рассмотрела данные 660 тыс. женщин, средний возраст которых составлял 58 лет с диагностированным односторонним раком груди.

После постановки диагноза каждая пациентка прошла одну из трех стандартных хирургических процедур: лампэктомию (удаление опухоли в пораженной груди), одностороннюю мастэктомию (удаление целой груди) или двустороннюю мастэктомию (удаление обеих грудей).

Исследователи также отслеживали, развивался ли у женщин рак груди в оставшейся груди — состояние, называемое контралатеральным раком груди — в течение 20 лет.

Это также может произойти у людей с двойной мастэктомией, поскольку есть вероятность, что часть оставшейся ткани груди или раковых клеток может рецидивировать на грудной стенке. Риск контралатерального рака груди обычно составляет около 0,4% в год после постановки диагноза одностороннего рака груди.

В целом, женщины, перенесшие двойную мастэктомию, имели значимый, более низкий риск развития контралатерального рака молочной железы, чем другие группы (0,7% против 6,9%).

Однако статистически значимой разницы в общих показателях смертности между группами не было — они составили 16,3% для лампэктомии и 16,7% для обоих типов мастэктомии.

Возможным объяснением этого противоречивого вывода может быть то, что основной причиной летальных исходов у пациенток была именно исходная опухоль, а не контралатеральный рак молочной железы, отметили специалисты.