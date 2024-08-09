Кто живет дольше: красивые или нет

Учёные выяснили, что красивые люди живут на 16,8% дольше остальных. Причём определить это можно ещё в молодости. По мнению специалистов, то, как человек выглядит в это время, заметно влияет на всю его дальнейшую жизнь. Вдобавок от внешней привлекательности зависит уровень дохода, образование, семейное и финансовое положение.

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Как проходил эксперимент

В исследовали поучаствовали более 8300 выпускников школ. Долгие 30 лет они передавали учёным данные о своём здоровье. Кроме это, использовались и другие данные — все они были нужны для оценки успешности испытуемых.

Собранные характеристики каждого сравнили с фотографиями в выпускном альбоме.

Что выяснилось

Красивые люди живут примерно на 16,8% дольше остальных.

По словам автора исследования Коннора Шиана, то, как вы выглядите в молодости, сильно влияет на всю последующую жизнь. От внешней привлекательности пусть и опосредованно, но зависят семейное положение, образование и наличие полезных связей и в итоге — уровень дохода.

Ещё одно исследование о влиянии внешности на жизнь

Норвежские специалисты выяснили, что привлекательная внешность может быть опасна для её обладателя. И мужчины, и женщины, не обделённые красотой, более склонны к рискованному поведению. Подробнее читайте здесь.