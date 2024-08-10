Найден новый способ борьбы с депрессией

Классическая музыка помогает справляться с плохим настроением, воздействуя на центры удовольствия в мозге человека. К такому выводу пришли ученые на основе анализа мозговой активности испытуемых.

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Исследователи определили, что прослушивание классических композиций, например шедевров Баха или Бетховена, способствует выработке эндорфинов, которые также называют гормонами счастья.

Причем положительный эффект проявлялся даже в том случае, если человек слышал композицию впервые и не знал мелодию. Полученные результаты позволяют ученым надеяться, что они смогут найти способ помочь пациентам с терапевтически резистентной депрессией, сообщает издание The Sun.

В ходе исследования ученые проводили сканирование и анализ электрической активности в мозге у 13 человек с трудноизлечимой формой депрессии. Оказалось, что при прослушивании классических композиций мозговые волны в слуховой зоне коры головного мозга и в системе вознаграждения синхронизировались. Иными словами, с помощью музыки можно вызывать у человека чувство удовольствия. Аналогичным эффектом обладает секс, шопинг и вкусная еда.

При этом ученые предположили, что позитивное воздействие будет сильнее у тех людей, кто причисляет себя к любителям музыки. Авторы исследования надеются, что благодаря достигнутым результатам им удастся разработать эффективную музыкальную терапию.

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