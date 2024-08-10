Найден новый способ борьбы с депрессией

Классическая музыка помогает справляться с плохим настроением, воздействуя на центры удовольствия в мозге человека. К такому выводу пришли ученые на основе анализа мозговой активности испытуемых.
Исследователи определили, что прослушивание классических композиций, например шедевров Баха или Бетховена, способствует выработке эндорфинов, которые также называют гормонами счастья.
Причем положительный эффект проявлялся даже в том случае, если человек слышал композицию впервые и не знал мелодию. Полученные результаты позволяют ученым надеяться, что они смогут найти способ помочь пациентам с терапевтически резистентной депрессией, сообщает издание The Sun.
В ходе исследования ученые проводили сканирование и анализ электрической активности в мозге у 13 человек с трудноизлечимой формой депрессии. Оказалось, что при прослушивании классических композиций мозговые волны в слуховой зоне коры головного мозга и в системе вознаграждения синхронизировались. Иными словами, с помощью музыки можно вызывать у человека чувство удовольствия. Аналогичным эффектом обладает секс, шопинг и вкусная еда.
При этом ученые предположили, что позитивное воздействие будет сильнее у тех людей, кто причисляет себя к любителям музыки. Авторы исследования надеются, что благодаря достигнутым результатам им удастся разработать эффективную музыкальную терапию.
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