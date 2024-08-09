Собачники или кошатники: кто из них меньше испытывает стресса

Владельцы собак оказались менее невротичны, чем владельцы кошек
Исследование ученых из Университета Джеймса Кука (Австралия) показало, что владельцы собак обладают большей эмоциональной устойчивостью и менее склонны к невротизму по сравнению с владельцами кошек. Причина этого может заключаться во врожденных личностных чертах этих людей. Научная статья вышла в Anthrozoös.
«Между "собачниками" и "кошатниками" стабильно проявляются различия в личностных чертах», — Джессика Олива, преподаватель психологии в Университете Джеймса Кука и один из авторов исследования.
Исследователи опросили 321 человека: владельцев собак, кошек и не имеющих домашних животных с учетом возраста и пола.
«Интересно, что имеются данные, подтверждающие идею о том, что гены, врожденные особенности характера влияют на предпочтение определенного вида животного. Проще говоря, люди, которые с рождения предрасположены к эмоциональной устойчивости, могут в принципе больше любить собак, а не собаки делают людей такими. Хотя также возможно, что обязанности, связанные с владением собакой, могут со временем развить определенные качества у человека, это может быть сочетание обоих факторов. Это подчеркивает, что решение о приобретении домашнего животного должно всегда быть хорошо обдуманным», — объясняет доктор Олива.