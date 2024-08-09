Собачники или кошатники: кто из них меньше испытывает стресса

Исследование ученых из Университета Джеймса Кука (Австралия) показало, что владельцы собак обладают большей эмоциональной устойчивостью и менее склонны к невротизму по сравнению с владельцами кошек. Причина этого может заключаться во врожденных личностных чертах этих людей. Научная статья вышла в Anthrozoös.

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«Между "собачниками" и "кошатниками" стабильно проявляются различия в личностных чертах», — Джессика Олива, преподаватель психологии в Университете Джеймса Кука и один из авторов исследования.

Исследователи опросили 321 человека: владельцев собак, кошек и не имеющих домашних животных с учетом возраста и пола.