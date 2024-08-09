Развитие аутизма у мальчиков связали с воздействием пластика

Ученые нашли новую причину развития аутизма у мальчиков. Болезнь оказалась связана с воздействием бисфенола А на плод во время беременности. Бисфенол А – химическое вещество, входящее в состав широкого спектра пластиковых изделий.

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Исследование провела команда из Института неврологии и психического здоровья имени Флори (Мельбурн, Австралия). Ученые сосредоточились на ферменте ароматаза. Он трансформирует нейроандрогены (мужские половые гормоны) в нейроэстрогены (женские половые гормоны).

Во время внутриутробного развития у мальчиков отмечается высокая экспрессия ароматазы в головном мозге. Наблюдения показали, что бисфенолы нарушают функцию данного фермента.

Ученые проанализировали данные из двух крупных баз данных, посвященных влиянию окружающей среды на здоровье матери и ребенка. Если у матерей наблюдался повышенный уровень бисфенола А в организме на поздних сроках беременности, то риск появления симптомов аутизма у их сыновей к двум годам был в 3,5 раз выше, а вероятность подтверждения диагноза в 11 лет – в 6 раз выше, чем у остальных.

Дальнейшие исследования показали, что бисфенол А связан с анатомическими, неврологическими и поведенческими изменениями у мышей-самцов, которые могут быть связаны с расстройствами аутистического спектра. Этот фермент вытеснял естественный гормон, который участвует в процессе правильного развития мозга, сообщает Nature Communications.

Ранее врач перечислил первые признаки аутизма у ребенка. Это отсутствие реакции на собственное имя, улыбку взрослого, утрата ранее полученных навыков.