Ученые выяснили, нужно ли очищать фрукты и овощи от кожуры

Британское издание Daily Mail сообщило, что исследование китайских ученых показало недостаточность мытья яблок и огурцов под проточной водой. Чтобы избавиться от пестицидов, которые могут вызвать рак, эти продукты рекомендуется очищать от кожуры.

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Соответствующее исследование проводилось также на креветках и рисе. УЧеные опрыскивали их распространенным пестицидом тирамом, а потом мыли так, как это обычно делается в быту. Но с помощью специальной пленки они показали, что на некоторых продуктах остается опасная доза химикатов.

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