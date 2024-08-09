Ученые выяснили, как кетодиета влияет на обмен веществ

Кетогенная диета помогает похудеть, но усиливает воспаление и способствует атеросклерозу. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine.

В эксперименте приняли участие 60 здоровых взрослых. Их случайным образом распределили на три группы: для соблюдения кетогенной или низкоуглеводной диеты, либо для умеренного потребления сахара (контрольная группа) в течение 12 недель.

Участники из обеих групп диеты вмешательства потеряли жировую массу из-за снижения потребления энергии. Также у них улучшился состав кишечной микробиоты, что могло бы снизить риски некоторых заболеваний. Обе группы сообщили о повышенной тяге к сладкому.

Однако в группе кетогенной диеты вырос средний уровень С-реактивного белка — признака воспаления. Увеличилась концентрация аполипопротеина B, который способствует отложению холестерина на стенке сосудов.

В группе диеты с низким содержанием свободного сахара снизился общий холестерин и уровень «плохого» холестерина ЛПНП. Эти изменения могут уменьшить риск инфаркта и инсульта.

Результаты означают, что оба подхода эффективны для похудения. Однако кетогенная диета негативно повлияла на обмен веществ участников. В долгосрочной перспективе это может привести к проблемам со здоровьем.

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