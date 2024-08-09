Как мозг различает физический и «психологический» голод

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора установили, что нейроны DBB-Penk отвечают за контроль физического и психологического чувства голода у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

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Прием пищи вследствие ощущения физического голода имеет фундаментальное значение для выживания, в то время как перекусы для удовольствия могут ускорить развитие ожирения и связанных с ним метаболических нарушений. Чтобы выяснить, как мозг регулирует эти два аспекта пищевого поведения, ученые решили провести эксперимент на мышах.

Исследователи сосредоточились на изучении разных участков мозга. Они обнаружили, что активация нейронов Penk (ГАМКергического проэнкефалина) в области, называемой диагональной полосой Брока (DBB), у помогает самцам мыши поддерживать идеальный режим питания и не переедать. Ученые также установили, что нейроны DBB-Penk проецируются в две разные области мозга, одна из которых регулирует питание, вызванное чувством голода, а другая отвечает за эмоциональное удовольствие от еды.

Подмножество нейронов DBB-Penk, которые проецируются в паравентрикулярное ядро гипоталамуса, преимущественно активируется у мышей при приеме пищи в объективно голодном состоянии. Другое подмножество DBB-Penk в латеральном гипоталамусе активизируется при обнаружении продуктов с высоким содержанием жира и сахара. Этот же подтип нейронов препятствует потреблению такой пищи.

Ученые отметили, что нарушение работы DBB-Penk может быть причиной развития ожирения. По мнению исследователей, выявление особых маркеров таких нарушений может открыть новые возможности для лечения этого заболевания.

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