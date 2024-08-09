Диетолог объяснила, почему в жару может пропасть аппетит

Задавались вопросом, почему в жару пропадает аппетит? Ответ есть у ученых.

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«Мы знаем, что люди, живущие в более холодных условиях, потребляют больше калорий», — рассказала в интервью Live Science диетолог Эллисон Чайлдресс.

Сжигание калорий помогает организму поддерживать температуру тела в холодном климате — с этим все ясно. Но, похоже, механизм «отключения» голода в жару гораздо сложнее. В мозге есть датчики температуры — белки, которые меняют форму, как только ваше тело достигает определенной температуры.

Исследование на мышах, опубликованное в журнале eLife в 2020 году, показало, что определенные клетки мозга посылают информацию нейронам AgRP при низких температурах, что усиливает чувство голода. Согласно научной работе 2018 года, опубликованной в PLOS Biology, когда на улице жарко, нейроны POMC вырабатывают чувствительный к теплу белок, который активируется при повышении температуры тела, что затем активирует нейроны, связанные с насыщением.

Диетолог также отметила, что, вероятно, существуют и другие факторы.

«Несмотря на то что у нас есть эти биологические механизмы, а также жара и холод, важно знать, что мы можем в некотором роде обойти эти биологические механизмы», — объяснила эксперт.

Иногда мы теряем способность прислушиваться к сигналам своего организма — например, когда переедаем или, наоборот, откладываем прием пищи, «забывая» о чувстве голода.

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