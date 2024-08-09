Найдена связь между лесными пожарами и развитием деменции

Вдыхание дыма от лесных пожаров может быть опасно для мозга человека и способствовать развитию деменции. Такое заявление сделала ученый Холли Элсер, его результат был представлен на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера.

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В исследовании приняли участие более 1,2 миллиона жителей Южной Калифорнии. Ученые пришли к выводу, что мелкодисперсные частицы PM2.5, появляющиеся в результате лесных пожаров, опаснее для организма, чем те же частицы, которые оказываются в воздухе в результате работы автомобилей или различных предприятий.

PM2.5 — микроскопическая смесь твердых и жидких капель в воздухе, объемом в 30 раз меньше ширины человеческого волоса. Результаты исследования также показали, что высокий уровень PM2.5 повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и рождения детей с низким весом.

Людям, проживающим на территориях, которые могут быть затронуты дымом от лесных пожаров, рекомендовали ходить по улицам в масках или не покидать дома, а также установить в помещении системы фильтрации воздуха.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Максим Червяков предсказал нарастание в России количества катаклизмов (волн жары, торнадо, лесных пожаров, весенних снегопадов и мощных тропических ливней) из-за глобального потепления. Ученый уверен, что страна не сможет получить никаких плюсов от изменений климата, в том числе от планов продвижения земледелия на север, поскольку их реализация займет около сотни лет.