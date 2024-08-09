Ученые рассказали о влиянии тревожности на развитие деменции

По словам авторов исследования, тревожность может быть новым фактором риска, с которым нужно прицельно работать в рамках профилактики деменции. Лечение тревожности может снизить риск развития деменции у пожилых.

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Как хроническая, так и впервые возникшая тревожность связаны с трехкратным повышением риска развития деменции в пожилом возрасте. Это выяснилось в ходе исследования, в котором приняли участие 2132 человека в возрасте 55-85 лет (средний возраст 76 лет). Из них 53% – женщины, – сообщает medscape.

Участников тестировали в течение трех волн с интервалом в 5 лет. Демографические данные и связанные со здоровьем данные были получены в первую волну. Далее ученые использовали шкалу психологического дистресса Кесслера (K10) для измерения тревожности на двух этапах: исходный уровень (1 волна) и первое последующее наблюдение (2 волна) с интервалом в 5 лет. Тревожность оценивалась как хроническая, если выявлялась в первую и вторую волну, и первичная, если только во вторую. Возникновение любого вида деменции в течение периода наблюдения (максимально 13 лет) определялось с использованием кодов МКБ-10.

Из 2132 когнитивно здоровых участников у 64 развилась деменция, среднее время до постановки диагноза составило 10 лет. Хроническая тревожность была связана с 2,8-кратным увеличением риска деменции, тогда как впервые возникшая тревожность была связана с 3,2-кратным увеличением риска. У участников моложе 70 лет с хронической тревожностью риск развития деменции был в 4,6 раза выше, а у тех, у кого впервые возникла тревога, риск развития деменции был в 7,2 раза выше. У участников, у которых исчезла тревога, не было выявлено существенного риска развития деменции.

Ученые предположили, что люди с тревожностью более склонны к нездоровому образу жизни – неправильно питаются, курят, а это ведет к развитию сердечно-сосудистых патологий, связанных с развитием деменции.