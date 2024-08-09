Ученые нашли признак раннего инсульта, возникающий в молодости

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и других научных учреждений обнаружили признак раннего инсульта, возникающий в подростковом возрасте. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Epidemiology & Community Health (JECH).

Низкая когнитивная функция означает снижение памяти, умственной работоспособности и других умственных возможностей по сравнению с исходным уровнем.

Как показал анализ данных медосмотров 1,7 млн молодых людей, снижение когнитивной функции в возрасте 13-20 лет указывало на повышенный риск инсульта к 50 годам и ранее.

Исследователи обнаружили, что у подростков со средним и низким уровнем когнитивных функций шансы нарушения кровотока в мозге были в 1,78-2,68 раза выше, чем у их сверстников с высоким уровнем когнитивных функций.

Когда ученые рассмотрели только ишемические (вызванные тромбами) инсульты, риск стал еще более выраженным. Подростки со средней когнитивной функцией столкнулись с 1,92-кратным повышением шансов болезни, а те, у кого когнитивная функция была низкой, имели 2,97-кратный повышенный риск ишемического инсульта.

Исследование также выявило заметную разницу в базовых характеристиках среди групп когнитивных функций. Подростки с низкой когнитивной функцией с большей вероятностью имели избыточный вес или ожирение, с меньшей вероятностью закончили среднюю школу и с большей вероятностью жили в районах с более низким социально-экономическим статусом.

Результаты показывают, что когнитивная функция в подростковом возрасте переплетена с различными социальными аспектами здоровья, которые могут дополнительно влиять на риск инсульта.

Ранее ученые выяснили факторы, повышающие риск летального исхода при инсульте.