Ученые выяснили, какая мука снижает уровень «плохого» холестерина

Ученые из Университета штата Аризона, США, обнаружили, что включение в рацион продуктов из кукурузной муки с отрубями снижает уровень «плохого» холестерина НПЛП в организме.

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Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Nutrition.

В эксперименте участвовали добровольцы с избытком холестерина НПЛП в крови. Этот показатель показывает количество липопротеинов низкой плотности — одних из основных переносчиков холестерина в крови.

В рамках исследования специалисты изучили воздействие на организм кукурузной муки. В течение месяца испытуемые должны были каждый день употреблять по 48 граммов муки.

Экспериментом установлено, что мука с отрубями способствовала заметному уменьшению концентрации «плохого» холестерина в крови у 70 процентов участников.

Эксперты полагают, что такой положительный эффект обусловлен высоким содержанием в кукурузной муке с отрубями клетчатки, передает издание.

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