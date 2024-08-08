Улучшает ли напиток с ромашкой сон

По данным Американской ассоциации по борьбе с апноэ во сне, общее состояние здоровья человека зависит от получения крепкого, спокойного ночного сна. Каждую ночь нужно спать не менее 7 часов, согласно Sleep Foundation.

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В TikTok готовят безалкогольные коктейли с ромашкой, которые помогают быстрее уснуть. Для этого нужно заварить ромашковый чай в 120 мл горячей воды, добавить к этому сок одного свежевыжатого грейпфрута, чай и налить OLIPOP Lemon Lime или Zevia Lemon Lime. Вы можете менять этот рецепт по своему усмотрению. Например, сделать напиток из ромашкового чая, кислого вишнёвого сока, газированной воды, свежего лимонного сока и порошка магния.

По словам Эми Гудсон, магистра наук, сертифицированного диетолога, сертифицированного специалиста по спортивной диетологии, ромашка содержит апигенин. Этот антиоксидант связывается с определёнными рецепторами в мозге, что уменьшает беспокойство и способствует сну.

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Некоторые исследования показывают, что чай с ромашкой улучшает общее качество сна, особенно у пожилых и у людей с хронической бессонницей. Его мягкий седативный эффект успокаивает нервную систему, снижает уровень стресса и беспокойство.

Также известно, что ромашковый чай отлично успокаивает желудочно-кишечные расстройства, такие как несварение и вздутие живота. Наконец, ромашка обладает противовоспалительными свойствами.

Выпейте чай с ромашкой примерно за 30 минут до сна. Так вы сможете ощутить успокаивающий эффект этого напитка.

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