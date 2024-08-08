Американские ученые выяснили, что заболеваемость раком в поколении Х и среди миллениалов выросла по сравнению с более старшими поколениями.

Как пишет Лента.ру, оказалось, что заболеваемость 17 типами рака продолжает расти среди более молодых поколений. Среди них выделяются такие виды, как рак груди, поджелудочной железы и желудка. Риски неблагоприятного исхода также увеличиваются для рака печени у женщин, матки, желчного пузыря, яичек и колоректального рака.

Наибольшее увеличение заболеваемости наблюдается в когорте 1990 года рождения по сравнению с когортой 1955 года рождения для рака поджелудочной железы, почек и тонкого кишечника как у мужчин, так и у женщин.

Рост заболеваемости раком среди более молодых поколений подчеркивает изменения в рисках для здоровья и может свидетельствовать о будущем увеличении бремени рака.

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